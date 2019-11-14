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Sitede yılan paniği

6 saat önce

Sitede yılan paniği İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladıMALATYA - Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Sitede yılan paniği

İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı

MALATYA - Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Saltanat Sokakta meydana geldi. Bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede siteye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.

Sitede yılan paniği

Malatya, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
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