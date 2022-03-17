Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

17.03.2022 16:34
Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede su sayacı ve elektrik panolarındaki sigortaları çalan şahıs tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede su sayacı ve elektrik panolarındaki sigortaları çalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kızılcaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulunan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu hırsızlık şüphelisi C.D. (31) ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

YORUMLAR
500
Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı ALANYA'DA SAYAÇ HIRSIZI YAKALANDI ALANYA'DA SAYAÇ HIRSIZI YAKALANDI

Jandarma, Antalya, Alanya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Asırlardır süren gelenek (Ölü Bayramı) baharın müjdecisi olarak kutlanıyor
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement