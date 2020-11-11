Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor

11.11.2020 18:56

Son dakika haber: - Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor Beylikdüzü Belediyesiyle KİPTAŞ arasında Gürpınar Siteler bölgesindeki kentsel dönüşüm protokol imzalandı Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin yıllardır çözülemeyen problemi Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüm projesi için KİPTAŞ ile...

- Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor

Beylikdüzü Belediyesiyle KİPTAŞ arasında Gürpınar Siteler bölgesindeki kentsel dönüşüm protokol imzalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin yıllardır çözülemeyen problemi Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüm projesi için KİPTAŞ ile protokol imzaladı. Toplamda 260 daireyi kapsayan dönüşümün ilk etabının diğer etaplara ilham vereceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gürpınar Siteler Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın evleri 1 metrekare dahi küçülmeden dönüşecek. İnsanlarımız modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak. Proje planlamasından ödeme sistemine kadar her adımda tek hedefimiz, vatandaşımızı en ideal şartlarda evlerine kavuşturmak" ifadelerini kullandı.

Gürpınar kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engellerin mahkeme kararıyla kaldırılması ve davanın Beylikdüzü Belediyesi'nin lehine sonuçlanmasıyla bölge için çalışmalar başlamıştı. Gürpınar bölgesinde yapılan incelemelerde, yapılarda gözlemlenen ciddi tehlikelere yol açabilecek yıpranma, aşınma ve kısmi yıkımları ortadan kaldırmak adına Beylikdüzü Belediyesi, KİPTAŞ ile masaya oturdu. Toplamda 260 dairenin bulunduğu alanı kapsayan 1.etap dönüşüm projesi için yapılan protokolün imza töreni; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi katılımıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleşti.

"Afet odaklı dönüşüm tercih değil zorunluluktur"

Törende konuşma yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "Uzun yıllar sürüncemede kalan bir projenin paydaşı olacağız. Örnek bir işe imza atacağımızı ve Gürpınar Siteler Bölgesinde olumlu anlamda ciddi bir hareketlenmeye sebep olacağımıza inanıyoruz ve bu konuda da çok motiveyiz. Biz 'Tahliye ettiğimiz her riskli yapıda bir ailenin hayatını kurtarıyoruz' motivasyonu ile hareket ediyoruz. Bize göre afet odaklı dönüşüm işlemleri tercih değil zorunluluktur. Bu bilinçle ciddi bir işe imza atacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Biz asla yılmadık ve vazgeçmedik"

Törende yaptığı konuşmasına deprem gerçeğine dikkat çekerek başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Uzmanlar 20 yıldır İstanbul'da 7,2 şiddetinde deprem olacağının uyarılarını yapıyorlar. Ben açıkça ifade etmek istiyorum ki, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak geceleri huzurla uyuyamıyorum. Bu binalarda yaşayan çocuklar aklımdan çıkmıyor. Ben komşularını göçük altında aramak isteyen bir belediye başkanı değilim. Evlatlarımızın güvenli konutlarda hayatlarını sürdürmelerini istiyorum. Gürpınar Siteler Bölgesindeki kentsel dönüşüme bundan 5 yıl önce Ekrem Başkanımızla baş koymuştuk. İBB'nin önceki yönetiminin tavrı ne yazık ki bu dönüşümü öteledi ve çok vakit kaybettik. Hakkımızı da mahkemede aradık ve davayı kazandık. Biz asla yılmadık ve vazgeçmedik. Kentsel dönüşümün önünü açan, en azından kolaylaştıran bir yaklaşımın ortaya koyulması gerekir. Şükürler olsun ki 5 yıl önce Ekrem Başkanımız ile başlattığımız süreci bugün yine kendisiyle İBB Başkanı olarak vatandaşlarımızın lehine çevirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın evleri 1 metrekare dahi küçülmeden dönüşecek"

Projenin detaylarını da paylaşarak vatandaşların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacağını dile getiren Başkan Çalık, " Kiptaş'la yaptığımız işbirliği sonucunda Gürpınar Siteler Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın evleri 1 metrekare dahi küçülmeden dönüşecek. Üstelik her daire sahibine kapalı otopark verilecek. İnsanlarımız modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak. Proje planlamasından ödeme sistemine kadar her adımda tek hedefimiz vatandaşımızı en ideal şartlarda evlerine kavuşturmak. Burada iki yıl sürecek bir kentsel dönüşüm sürecinden bahsediyoruz. Bir haftaya kalmadan Gürpınar'da çözüm merkezimizi kuracağız ve komşularımızın tüm sorunlarına yüz yüze yanıtlar vereceğiz. Gürpınar Siteler Bölgesinde başlatmış olduğumuz 1.etap çalışmaları eminim ki diğer etaplardaki dönüşümlere de ilham olacaktır" diyerek konuşmasını noktaladı.

"Deprem siyaset üstü bir mesele"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise başta Gürpınar nezdinde tüm İstanbul'u depreme ilişkin değerlendirdi. Başkan İmamoğlu konuşmasında, "Bu iş siyaset üstü bir mesele, deprem siyaset üstü bir mesele, yani imkan olsa da Gürpınar'daki 3 bin dairenin hepsi değişse, onların hiçbiri bana oy vermese. Bir tanesinin oyunu bile istemiyorum. Yeter ki yaşamları kurtulsa. Bütün İstanbul dönüşse hiçbiri bana oy vermese, bakın bu kadar siyaset üstü bir mesele. Bakın ben burada şu ana kadar a partisi, b partisi demedim. Olayı anlattım. Bunun bir başka boyutunu benim partimde yanlış yapmışsa onu da kınıyorum. Bu iş siyasi bir mesele değil bir seferberlik meselesi" dedi.

Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor
Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor
Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor
Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor
Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor
Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Gürpınar, Kiptaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlıyor - Son Dakika


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