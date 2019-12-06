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Siteler çıkartması

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan heyet, başkentte ticaretin kalbinin attığı Siteler esnafıyla buluştu.

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Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan heyet, başkentte ticaretin kalbinin attığı Siteler esnafıyla buluştu.


Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkaın Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'nın da katıldığı toplantıda Siteler esnafının sorunlarını dinledi. "Siteler, Altındağ bölgesinde ticaretin kalbinin attığı önemli yerlerden biri" diyen Başkan Balcı, "Belediye olarak bölgedeki eksikleri gidermek için çalışıyoruz. İlk günden beri Siteler esnafımızın yanındayız. Esnaf kardeşlerim bize sorunlarını bildirdi. Bizler de gerekli çalışmaları yapacağız. Altındağ'da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Vali Şahin'e teşekkür


Siteler'de ticaret hacmini daha da büyütmek için ilgili kurumlarla el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız" dedi. Başkan Balcı daha sonra esnafın isteklerini ve sorunlara çözüm önerilerini dinledi. Tek tek herkesin sorularını da yanıtlayan Başkan Balcı, istek ve önerilere dair notlar aldı. Başkan Balcı ayrıca bölgenin güvenlik konusundaki sorunları üzerine önemli adımlar atan Ankara Valisi Vasip Şahin'e teşekkür etti.


Esnafı gezdiler


Daha sonra Vali Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Siteler sokaklarında dolaşarak esnafla sohbet etti. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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