Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı - Son Dakika

Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı

6 saat önce

16 Ocak 2019'da mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin bilirkişi heyetinin keşif yapması Mobilya atölyesinde çıkan yangının Arşiv görüntüleri ANKARA - Ankara'da 16 Ocak 2019'da 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin beş sanık hakkında açılan dava kapsamında yangının...

16 Ocak 2019'da mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin bilirkişi heyetinin keşif yapması

Mobilya atölyesinde çıkan yangının Arşiv görüntüleri ANKARA - Ankara'da 16 Ocak 2019'da 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin beş sanık hakkında açılan dava kapsamında yangının meydana geldiği atölyede keşif yapıldı.

Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı

Murat Erat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:15 Kaynak: AA
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