Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı - Son Dakika

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Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı
6 saat önce
16 Ocak 2019'da mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin bilirkişi heyetinin keşif yapması Mobilya atölyesinde çıkan yangının Arşiv görüntüleri ANKARA - Ankara'da 16 Ocak 2019'da 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin beş sanık hakkında açılan dava kapsamında yangının...
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:15 Kaynak: AA
16 Ocak 2019'da mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin bilirkişi heyetinin keşif yapması
Mobilya atölyesinde çıkan yangının Arşiv görüntüleri ANKARA - Ankara'da 16 Ocak 2019'da 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin beş sanık hakkında açılan dava kapsamında yangının meydana geldiği atölyede keşif yapıldı.
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