Siteler'de geleneksel istişare toplantıları ve harekata tam destek

Siteler deki Mobilyacı ve Boyacıların iş zamanını harcamamak adına Her gün farklı bir sokakta toplantı düzenleniyor. Barış Pınarı harekatına esnaftan tam destek verildi.

İlk toplantılarını Siteler, Akçakale sokak esnaf atölyelerinde gerçekleştiren, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Akçakale sokak ve yakın sokaklardaki esnaf ile çay saatinde bir araya geldi. Başkan Taklacı; Esnafın bir arada olmasını sağlamak ve sorunlarımız ile alakalı fikir alışverişinde bulunup, esnafımızın tamamının etkin bir biçimde katkı sağlamasını amaçlamak için bu tür toplantıları düzenliyoruz dedi. Esnafımızın çoğu kendi imalathanelerinde 1-2 kişi olarak çalışıyor, doğal olarak odamızda düzenlediğimiz toplantılara, arzu ettikleri halde zaman probleminden dolayı katılamıyorlar, bu yüzden, her yıl Ekim, Kasım aylarında, her gün farklı sokaklarda, Sitelerin çay saati olan, Saat 10:00'da o sokaktaki herhangi bir esnafımızın atölyesinde, komşu esnafları da çağırarak bu toplantıları düzenliyoruz dedi. Başkan Taklacı; Esnafımız dan yoğun bir talep var özellikle sağ olsunlar her imalatçımız kendi işyerlerine bizleri davet ediyor, gidebildiğimiz kadar her esnafımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz, fakat Siteler 'deki mobilyacı ve polyesterci sayısına baktığınızda, tek tek esnafımızı gezmek mümkün değil, bu yüzden sokak toplantıları ile 20-30 kişilik gruplar halinde aynı sokaktaki komşu esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Meslek kuruluşu olarak yasal çerçevede odamızın yapması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz.

Esnaf ile bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatına da destek veren Mobilyacılar Odası Tek Vatan Tek Bayrak diyerek Mehmetçiğe ve Devletimize Allah zeval vermesin, biz sonuna kadar destekçiyiz.Dedi.

Konuya ilişkin Başkan Taklacı, son olarak esnaf ve sanatkarlara, iyi ve kaliteli esnaflarımızın öne çıkmaları gerekiyor, Türkiye'nin her konuda başarılı ve bilgili liderlere ihtiyacı var, işin de ve ticaretinde kusursuz olan esnaflarımız, gerekli bilgi ve tecrübeye sahipse tüm sektörünü kalkındıracak projelere imza atsınlar diyerek katılım gösteren esnafa teşekkürlerini iletti.