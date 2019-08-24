Son Dakika Haberleri: Siteler'de mermer granit mağazası açılışı
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Siteler'de mermer granit mağazası açılışı

1 saat önce

Mermer ve granit sektöründe faaliyet gösteren firmanın Siteler'deki fabrika satış mağazası, düzenlenen törenle açıldı.

Siteler'de mermer granit mağazası açılışı, System.String[]

Mermer ve granit sektöründe faaliyet gösteren firmanın Siteler'deki fabrika satış mağazası, düzenlenen törenle açıldı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılışta yaptığı konuşmada, hayırlı ve helal kazanç temennisinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tandoğan ise farklı bir bakış açısıyla sektöre renk vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir köşesinden çıkarılan mermerlerin yanı sıra İtalya, Hindistan, Çin, İspanya, Yunanistan, İran gibi birçok farklı ülkenin taşlarından imal edilen ürünleri burada sergilemeye gayret ettiklerini belirten Tandoğan, doğru adımlar atarak kalıcı bir marka olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kiffa Stone'un Siteler'de açılışı yapılan satış mağazasında özel tasarım mermer ve granit ürünler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Görmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:36 Kaynak: AA
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