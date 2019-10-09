Siteler'de Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin dava

Ankara Siteler'de 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın sahibi, kiracısı ve binadaki kat sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 kişinin 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan iş yerinin mülkiyet sahibi sanık Mustafa Demirci, binanın iskan belgesinin alınmadan kiraya verildiği iddiasını reddederek binaya ait yapı izin belgesi ve statik belgesinin mevcut olduğunu belirtti.

Söz konusu binayı 2016'da satın aldığını ve İnal'a kiraya verdiğini bildiren Demirci, "Binada çift asansör vardır, biri yük taşıma için birisi de insan taşımak içindir. Bu elim kazada asansörler kullanılsaydı bu sonuç oluşmayabilirdi. Kazada neden kullanılmadı, bilmiyorum. Ayrıca bina içinde çok geniş bir merdiven olduğu görülebilir. İnşaat aşamasında yasalara uygun şekilde imal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında 3. ve 4. kattaki camların kırılarak yan binanın çatısına da geçilebileceğini dile getiren Demirci, çatı katına açılan bir merdiven daha bulunduğunu ancak çatı katının malzeme dolu olduğu için ölen ve yaralanan Suriyeli işçilerin bu yolu kullanamayabileceğini belirtti.

Sanık Demirci, bir soru üzerine, binanın bir bölümün kiracısı tarafından başka birine kiralandığı ve binanın bir kısmının imalathane olarak kullanıldığından haberdar olmadığını iddia etti.

Yangın merdiveni yoktu

Binada yangın merdiveni olup olmadığına dair soru üzerine Demirci, yangın merdiveninin bulunmadığını söyledi.

Yaşanan olayda kendisinin bir sorumluluğunun bulunmadığını savunan Demirci, "Binayı kiraya verdiğim koşullar itibarıyla yangın ihtimaline karşın bir tehlike arz eden durum yoktu. Binayı kiralayanların yapacakları işe göre belediyeden ruhsat alması gerekmektedir. Bina, mobilya imalında kullanılacaksa eksik kısımlar tamamlanarak ruhsat alınması gerekir. Binanın kiraya verildiği tarihte yangın merdiveni olmadığı bir gerçektir. Bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi istiyorum." sözlerini kullandı.

"Binaların yüzde 90'ında yangın merdiveni yok"

Savunmanın ardından tanık sıfatıyla dinlenen Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, 1960'tan sonra Siteler semtinin mobilya imalatında kullanılan bir bölge olduğunu ancak yasal olarak organize sanayi bölgesi konumunda bulunmadığını dile getirdi.

Bölgedeki çoğu binanın 4 katlı ve eski yapı olduğunu aktaran Taklacı, "Siteler'deki binaların yüzde 90'ında yangın merdiveni yok. Olay tarihinde bölgede yaklaşık 2 bin 200 bina vardır, 400 civarında binanın ruhsatsız olduğunu haricen bilmekteyim. Bu resmi bir bilgi değildir." diye konuştu.

"İçeride olduğu söylenenler kaderine terk edildi"

Olay gününe ilişkin bilgi ve görgüsü sorulan Taklacı, saat 18.00 sularında yangının çıktığı binaya gittiğini, burada toplanmış vatandaşların içeride bulunan insanlardan bahsettiğini anlattı.

Taklacı, yan binanın duvarının kırılarak bina içine müdahale edilmesini olay yerinde bulunan itfaiye ekibine söylendiğini ancak itfaiye erlerinin patlama riski bulunduğu için bunu kabul etmediğini kaydetti.

Bu sırada binanın açık camlarından dumanların çıkmaya devam ettiğini ve merdivenle içeride bulunan kişilerin tahliyesine çalışıldığını aktaran Taklacı, saat 20.00 civarında itfaiye ekiplerinin oksijen tüpü ile içeri girdiğini, dışarı çıktıktan sonra içeride bulunan işçilerden bahsettiklerini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde yangın soğutma çalışmalarının yapıldığını anlatan Taklacı, "İçeride olduğu söylenenler kaderine terk edildi." dedi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, yangının çıktığı iş yerinde 9 Ocak'ta keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 27 Ocak'a erteledi.