Siteler'de Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin dava - Son Dakika

Ankara Siteler'de 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın sahibi, kiracısı ve binadaki kat sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 kişinin 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde davaya konu olan iş yerinin birinci katında koltukların dikiş işleriyle ilgilenen Ramazan Aygar, tanık olarak dinlendi.

Aygar, söz konusu iş yerinde bir 1,5 yıl çalıştığını, kendisini işe Sadettin Altınkaynak'ın aldığını ancak iş yeri sahibinin Ömer İnal olduğunu söyledi.

Maaşının İnal tarafından verildiğini ancak kendisine Altınkaynak tarafından dağıtıldığını anlatan Aygar, diğer katlarda çalışan makineciler hakkında ise bilgisi olmadığını ifade etti.

Aygar, yangın anında iş yerinde olduğunu ifade ederek, "Benim çalıştığım bölüm kapalı alandır. Yangın bizim katta çıktı ama yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, nasıl başladığını görmedim. 'Yangın' diye bağırılınca da çalıştığım yerden çıkarak binanın iç kısımdaki merdivenden aşağı indim. Yangın olmasına rağmen inmeyi başardım." dedi.

Binanın ufolarla ısıtıldığı iddiasının doğru olduğunu söyleyen Aygar, ufoların direklerdeki prizlere takılı şekilde kolonlara sabitlendiğini, yangına ufoların sebep olup olmadığı hakkında ise bilgisi olmadığını söyledi.

Aygar, sanık avukatlarından birinin kendisini işe kimin aldığını sorması üzerine, "O tarihte işe başvururken iş ilanını binada gördüm. Müdürlerden Engin Bey'e sordum. Engin Bey beni Sadettin Bey'e yönlendirdi. Beni işe Sadettin Bey aldı. Ancak işin sahibi olan, yani patron olan Ömer Bey'dir." cevabını verdi.

Çalışmaya başlarken mali ve çalışma koşullarını sanık Sadettin Altınkaynak ile konuştuğunu ifade eden Aygar, Altınkaynak'ın, İnal'ı temsilen kendisiyle görüştüğünü anlattı.

"Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu"

Sanık Sadık Potuk'un yangından önce elektrik arızası olup olmadığını sorması üzerine ise Aygar, "Yangından önce zaman zaman şalterin attığı oluyordu. Kaçak akım rölesinin düştüğü, elektriğin kesildiği oluyordu. Ben bunu müdürlere bildirdim. Müdür çoktu ama kimse kimseden sorumlu değildi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyanın hala bilirkişide olması sebebiyle tanık Aygar'ın soruşturma aşamasındaki ifadesinin alınıp alınmadığının denetlenemediğini, bir çelişki olması halinde tanığın tekrar dinleneceğini bildirdi.

Sanık Sadık Potuk ise seyahat etmesini gerektiren yeni bir iş bulduğunu, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartının çalışmasına engel teşkil ettiği yönündeki savunmasını haklı görerek Potuk'un adli kontrol önleminin kaldırılmasına karar verdi.

Davanın görülmesine, 25 Mart'ta devam edilecek.