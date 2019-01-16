Son Dakika Haberleri: Siteler'de Yangın: 5 Ölü (4)

Siteler'de Yangın: 5 Ölü (4)

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ersoy, Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, yangının saat 18.00 sıralarında başladığını belirterek, "Burada o saat itibarıyla çalışıyor olan 5 Suriyeli vatandaşımız maalesef alt katta başlayan yangının dumanından etkilenmemek için yukarı çıkmışlar. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik. 5 Suriyeli kardeşimizi kaybettik." dedi.

Yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirten Ersoy, hayatını kaybedenlerin 3'ünün kimliğinin tespit edildiğini, diğer 2'sinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangından etkilenen 8 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 23:36:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siteler'de Yangın: 5 Ölü (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]