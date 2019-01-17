Siteler'deki Yangın
51 dakika önce
Ankara'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden 2'sinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı morguna gönderildi.
Ankara
'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden 2'sinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka
Mezarlığı morguna gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ
ilçesindeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha'nın cenazeleri, Keçiören Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından, Karşıyaka Mezarlığı morguna gönderildi.
Muhammed ve Rahicuha'nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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