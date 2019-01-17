Son Dakika Haberleri: Siteler'deki Yangın

Siteler'deki Yangın

51 dakika önce

Ankara'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden 2'sinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı morguna gönderildi.

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Ankara'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden 2'sinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı morguna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçiden Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha'nın cenazeleri, Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından, Karşıyaka Mezarlığı morguna gönderildi.

Muhammed ve Rahicuha'nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:52 Kaynak: AA

İşçi, Karşıyaka, Güncel
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