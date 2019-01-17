Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenler - Adli Tıp
1 saat önce
Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cenazeleri adli tıpta bekletiliyor.
Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye
uyruklu 5 işçinin cenazeleri adli tıpta bekletiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:23 Kaynak: AA
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