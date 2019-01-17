Son Dakika Haberleri: Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenler - Adli Tıp

Siteler'deki Yangında Hayatını Kaybedenler - Adli Tıp

1 saat önce

Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cenazeleri adli tıpta bekletiliyor.

Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cenazeleri adli tıpta bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Suriye, Adli Tıp, Güncel
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