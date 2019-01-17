Son Dakika Haberleri: Siteler'deki Yangının Ardından (1)

Siteler'deki Yangının Ardından (1)

1 saat önce

-Yangının çıktığı binadan detay Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor.

-Yangının çıktığı binadan detay Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: AA

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