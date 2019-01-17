Siteler'deki Yangının Ardından (1)

-Yangının çıktığı binadan detay Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor.

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Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var