Siteler'deki Yangının Ardından (1)
1 saat önce
-Yangının çıktığı binadan detay Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor.
-Yangının çıktığı binadan detay Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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