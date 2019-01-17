Son Dakika Haberleri: Siteler'deki Yangının Ardından (2)

Siteler'deki Yangının Ardından (2)

34 dakika önce

- Yangının çıktığı binadan detay görüntüler Binanın etrafında alınan güvenlik önlemleri Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı binaya gelmeleri Yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ANKARA - Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya...

- Yangının çıktığı binadan detay görüntüler
Binanın etrafında alınan güvenlik önlemleri
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı binaya gelmeleri
Yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ANKARA - Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor. -2-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:32 Kaynak: AA

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