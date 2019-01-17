Siteler'deki Yangının Ardından (2)

- Yangının çıktığı binadan detay görüntüler

Binanın etrafında alınan güvenlik önlemleri

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı binaya gelmeleri

Yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ANKARA - Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor. -2-

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Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var