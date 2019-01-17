Siteler'deki Yangının Ardından (2)
34 dakika önce
- Yangının çıktığı binadan detay görüntüler Binanın etrafında alınan güvenlik önlemleri Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı binaya gelmeleri Yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ANKARA - Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya...
- Yangının çıktığı binadan detay görüntüler
Binanın etrafında alınan güvenlik önlemleri
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı binaya gelmeleri
Yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ANKARA - Yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemeler devam ediyor. -2-
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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