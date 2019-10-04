Son Dakika Haberleri: Siteler esnafı Adanalı mobilyacıları ziyaret etti
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Siteler esnafı Adanalı mobilyacıları ziyaret etti

2 saat önce

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Siteler mobilyacılarını 1-6 Ekim 2019 tarihlerinde açık olan, 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarını ziyarete götürdü.

Siteler esnafı Adanalı mobilyacıları ziyaret etti, System.String[]

Esnafının fuara ve Adana'ya ilgisi yoğundu.

Oda Başkanı Hüseyin Taklacı yaptığı açıklamada, nerede bir yenilik var biz oradayız. Ülkemizdeki tüm fuarlara esnaflarımızı götürmemizdeki gayemiz, fuarlarda üyelerimizin, mobilyada son trendleri takip etmesi, meslekle ilgili ürün ya da hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri görmesi, bilgi ve yenilikleri yerinde tespit edebilmesidir. Amacımız esnaf ve sanatkârlarımızın önünün açılması ufkunun genişlemesi ve rekabet gücünün artırılmasıdır.dedi

Başkan Hüseyin Taklacı, Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların önemi de vazgeçilmez bir şekilde artmaktadır. Fuarlar, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ve büyük emeklerin sonucu elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojilerin sergilendiği yerlerdir. Bu özelliklerinden dolayı fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidirler dedi.

Hüseyin Taklacı, günümüzde en önemli pazarlama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilebilecek ihtisas fuarları, işletmelerin üretim yeniliklerini takip edebilme ve üretim yapma biçimlerini bu doğrultuda geliştirebilmelerini sağlamalarının yanı sıra işletmelere rakiplerini ve ürünlerini analiz etme olanağını da sağlayacağının üzerinde durdu.

Fuara ziyaretçi olarak katılan esnaf ise yapılan ziyaretlerden memnun, hem ahilik geleneğini yaşatarak bir arada fuar ziyareti yapma imkanı bulduklarını hem de meslekleri ile alakalı fuarları görme imkanı bulunduklarını söylediler.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
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