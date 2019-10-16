Son Dakika Haberleri: Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Ekonomi Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

55 dakika önce

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'nin uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.

Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'nin uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadığını belirterek, " Barış Pınarı Harekatı'nın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

ANKAMOB'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sitelerde etkinlik düzenlendi.

Programa, sitelerde üretim yapan esnaf ve sanatkarların yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar da katıldı.

Burada konuşan ANKAMOB Başkanı Taklacı, Mehmetçiğin sonuna kadar yanında olduklarını ve harekatı desteklediklerini bildirdi.

Harekata katılan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline başarılar dileyen Taklacı, "Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla, onlar için dua ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah operasyondan başarılı bir şekilde dönerler. Ülkemiz uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadı. Bu harekatın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Altındağ Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı, dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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