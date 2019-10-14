Siteler Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.



Adıyaman Belediyesi, Siteler Mahallesi'ne bağlı sokaklarda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN