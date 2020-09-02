Siteler Mahallesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması - Son Dakika

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Altyapı hattı yenileme çalışmalarımıza Siteler Mahallesinde devam ediyoruz. Sürdürülen çalışmalar kapsamında Kavi Caddesinin kanalizasyon hattını yenilemeye başlayan ekiplerimiz bölgeye 300'lük kanalizasyon borusu döşemeye başladı. Hedefimiz kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri Siteler Mahallesi Kavi Caddesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmalarına Siteler Mahallesinde devam ediyor.

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