Sitelerden Vali Şahin'e "HOŞGELDİN"

Göreve yeni getirilen Vali Şahin'e Siteler ve Osb esnafı adına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan, Ankara Mobilyacılar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Başkanı Hüseyin Taklacı; Sayın Valimizin İstanbul ve diğer görevlerinde ki başarıları yadsınamaz, kendisini her zaman uzaktan takip ederek çalışmalarını takdir ettik. Şimdi ilimizde önemli çalışmaların altına imza atacaklarından şüphemiz yok, dedi. Ankara Siteler Mobilyası hakkında Vali Şahin' e bilgi veren Başkan Taklacı mobilya üretiminin Ankara Sanayisine katkılarından da bahsetti.

Sitelerin Güvenlik meseleleri ve Mobilyacılar OSB hakkında da Vali Şahin'e bilgiler veren Taklacı çözüm için önerilerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız esnafın sorunlarına ve siteler mobilyasının kalitesine, el işçiliğine ve namına çok eskilerden vakıfız, dedi. Ziyaretlerinin kendilerine moral ve çalışma azmi aşıladığını söyleyen Vali Şahin Siteler Esnafına teşekkür etti.