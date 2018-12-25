Son Dakika Haberleri: Sitelerden Vali Şahin'e "HOŞGELDİN"

Sitelerden Vali Şahin'e "HOŞGELDİN"

1 saat önce

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası, Ankara Valiliği görevine getirilen Vasip Şahin' i makamında ziyaret etti.

Sitelerden Vali Şahin'e

Göreve yeni getirilen Vali Şahin'e Siteler ve Osb esnafı adına hayırlı olsun ziyaretinde bulunan, Ankara Mobilyacılar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Başkanı Hüseyin Taklacı; Sayın Valimizin İstanbul ve diğer görevlerinde ki başarıları yadsınamaz, kendisini her zaman uzaktan takip ederek çalışmalarını takdir ettik. Şimdi ilimizde önemli çalışmaların altına imza atacaklarından şüphemiz yok, dedi. Ankara Siteler Mobilyası hakkında Vali Şahin' e bilgi veren Başkan Taklacı mobilya üretiminin Ankara Sanayisine katkılarından da bahsetti.

Sitelerin Güvenlik meseleleri ve Mobilyacılar OSB hakkında da Vali Şahin'e bilgiler veren Taklacı çözüm için önerilerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız esnafın sorunlarına ve siteler mobilyasının kalitesine, el işçiliğine ve namına çok eskilerden vakıfız, dedi. Ziyaretlerinin kendilerine moral ve çalışma azmi aşıladığını söyleyen Vali Şahin Siteler Esnafına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:05 Kaynak: Bültenler

OSB, Vasip Şahin, Ankara, Murat Erat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:26:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sitelerden Vali Şahin'e "HOŞGELDİN"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]