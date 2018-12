Enerjinin verimli kullanılması amacıyla merkezi ısıtma sistemi kuran büyük sitelerin, konutlara göre yüzde 35 daha pahalı gaz tüketmesine yol açan tarifeye el atıldı.BOTAŞ, "birinci kademe" olarak adlandırdığı yıllık 300 bin metreküpe kadar tüketimi olan abonelere, gazın metreküpünü KDV ve ÖTV hariç yaklaşık 1 TL'den satıyor. Bu kapsama giren her konut ya da abone, 1 TL'den gaz tüketiyor."İkinci kademe" olarak adlandırılan yıllık 300 bin metreküp gaz tüketenlerde bu fiyat, vergiler hariç 1 TL 35 kuruşa çıkıyor. Bağımsız konutlara göre yüzde 35 daha pahalı… Bu gruba, çok sayıda konutu barındıran ve tüketimlerini birleştiren büyük siteler de giriyor. Habertürk 'ten Olcay Aydilek'in haberine göre şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR, enerji yönetimi ile temasa geçti. Hükümetin, enerji verimliliği için toplu kullanımı ve merkezi ısıtma sistemini teşvik ettiğini anımsattı. BOTAŞ'ın, konutlara 1 TL, tüketimlerini birleştiren ve ortak ısıtma sistemi kullanan, bu nedenle yıllık 300 bin metreküpün üzerinde tüketimi olan büyük sitelere 1 TL 35 kuruştan gaz satışına ilişkin tarifesi hakkında bilgilendirdi ve bu tarifenin düzeltilmesini istedi.Enerji yönetiminin, bu talebe "olumlu" yanıt verdiği belirtildi. Kısa sürede bu konuda adım atılması bekleniyor. Bu konuda, haksızlığı giderecek biçimde bir adım atılması bekleniyor.The post Sitelerin doğalgaz tarifesi değişecek appeared first on Enerji Enstitüsü