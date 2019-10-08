Son Dakika Haberleri: Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Saleh Affas idaresindeki 09 AAE 770 plakalı otomobil, Ege Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yoldan kot farkı bulunan bir sitenin bahçesine düştü.

Ters dönen otomobildeki sürücü ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, ağır yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası, Aydın, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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