Sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Can Ahmet U. (30) idaresindeki 78 SH 723 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yoldan kot farkı bulunan sitenin bahçesine düştü.
Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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