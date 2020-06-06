Sitenin çatısı alev alev böyle yandı - Son Dakika

Sitenin çatısı alev alev böyle yandı

Bursa'da onlarca dairenin bulunduğu 4 katlı bir sitenin çatısı kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım sebebiyle küle döndü.

Sitenin çatısı alev alev böyle yandı, System.String[]

Bursa'da onlarca dairenin bulunduğu 4 katlı bir sitenin çatısı kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım sebebiyle küle döndü.


Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde onlarca dairenin bulunduğu 4 katlı sitenin çatı katında işçiler kaynak yapmak istedi. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına sebebiyet verdi. Çatı bir anda alevler içerisinde kaldı. İşçiler yangını söndürmeye çalışsa da başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


15 itfaiye aracı 40 itfaiye eri yangına müdahale etti


Yangın ihbarı üzere kısa sürede olay yerine giderek müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 15 itfaiye aracı ve 40 itfaiye eri, yan binadan alevlere müdahale etti. Sepetli itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alabildi.


1 vatandaş yangına müdahale ederken bayıldı


Çatının alev almasıyla bitişiğinde bulunan binalara da sıçrayan yangın paniğe sebep oldu. 4 katlı apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Ancak yangını söndürmeye çalışan bir yaşlı adam dumanlardan etkilenerek bayıldı. İtfaiye ekipleri, yaşlı adamı ambulansa taşıdı. Hastahaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangının boyutu söndürülünce ortaya çıktı


Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Geriye küle dönmüş çatının iskeleti kalırken, büyük heyecan yaşayan site sakinleri rahat bir nefes aldı. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 03:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sitenin çatısı alev alev böyle yandı - Son Dakika
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