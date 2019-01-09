Son Dakika Haberleri: Sitenin Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Sitenin Çatısı Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı.

Sitenin Çatısı Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşen kiremit parçası bir kişinin hafif yaralanmasına sebep oldu.

Alanyurt'ta bulunan Meydancık Sitesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri hem dışarıdan, hem içeriden müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Çatıdan düşen bir kiremit parçası yangın yerinde bulunan bir vatandaşın başına isabet etti. Hafif yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın neticesinde çatının bir bölümü zarar gördü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

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