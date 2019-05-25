Son Dakika Haberleri: Sitenin deposuna kumar baskını: 30 gözaltı

Sitenin deposuna kumar baskını: 30 gözaltı

4 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı.

Sitenin deposuna kumar baskını: 30 gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı. Ayrıca kumar oynattığı gerekçesiyle de 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 30 kişinin tamamı, serbest bırakıldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde 22.00 ile 02.00 saatleri arasında 'tombala' ile kumar oynatıldığını tespit etti. Dün saat 23.30 sıralarında baskın yapan ekipler, 13 masa etrafında sandalyelerde oturan 26 kişinin önlerinde tombala kartı ve pullarının bulunduğunu gördü. Deponun orta kısmında ise tombala çekilişlerinin yapıldığı ve üzerinde 1'den 90' a kadar turuncu renkli sayıların bulunduğu makine, ayrıca tombala kartları, fişler, renkli pullar, çekilişin yansıtıldığı 3 televizyon ekranı, projeksiyon ve kameralar ele geçirildi. Kumar oynarken kullanıldığı değerlendirilen 639 TL'ye de el konuldu. Depoda kumar oynayan 26 kişinin her birine, 'kumar oynamak suçu' nedeniyle 320'şer lira idari para cezası yazıldı. Bu kişilerden üstünde ruhsatsız tabanca bulunan A.C. ve B.E. haricindeki 24 kişi, emniletteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Bu kişilerin dışında M.P. (30), B.E.(47), B.B. (37) ve U.K. (33) isimli 4 şüpheli, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı. Bu 4 şüpheliyle, üzerlerinde tabanca bulunan diğer 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, hepsi serbest bırakıldı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:47 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın "Zırhlı Jip" İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sitenin deposuna kumar baskını: 30 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]