Sitenin deposuna kumar baskını: 30 gözaltı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı. Ayrıca kumar oynattığı gerekçesiyle de 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 30 kişinin tamamı, serbest bırakıldı.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde 22.00 ile 02.00 saatleri arasında 'tombala' ile kumar oynatıldığını tespit etti. Dün saat 23.30 sıralarında baskın yapan ekipler, 13 masa etrafında sandalyelerde oturan 26 kişinin önlerinde tombala kartı ve pullarının bulunduğunu gördü. Deponun orta kısmında ise tombala çekilişlerinin yapıldığı ve üzerinde 1'den 90' a kadar turuncu renkli sayıların bulunduğu makine, ayrıca tombala kartları, fişler, renkli pullar, çekilişin yansıtıldığı 3 televizyon ekranı, projeksiyon ve kameralar ele geçirildi. Kumar oynarken kullanıldığı değerlendirilen 639 TL'ye de el konuldu. Depoda kumar oynayan 26 kişinin her birine, 'kumar oynamak suçu' nedeniyle 320'şer lira idari para cezası yazıldı. Bu kişilerden üstünde ruhsatsız tabanca bulunan A.C. ve B.E. haricindeki 24 kişi, emniletteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Bu kişilerin dışında M.P. (30), B.E.(47), B.B. (37) ve U.K. (33) isimli 4 şüpheli, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı. Bu 4 şüpheliyle, üzerlerinde tabanca bulunan diğer 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, hepsi serbest bırakıldı.

- Aydın