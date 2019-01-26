Sitenin Eski Yöneticisi, 2 Yeni Yöneticiyi Öldürdü
14 dakika önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.
MERSİN'in Erdemli
ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli
Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Sitesi'nin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Erol K., üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ile Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli cenazeleri Adana Adli Tıp
morguna kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Erol K., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:11 Kaynak: DHA
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