Sitenin İstinat Duvarı Çöktü

KARAMANMARAŞ'ta, şiddetli yağmurların ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü.

KARAMANMARAŞ'ta, şiddetli yağmurların ardından bir sitenin istinat duvarı çöktü.



Olay, sabah saatlerinde Vadi Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yağışlar nedeniyle aşınan bir sitenin istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Çöken duvarın molozlarının bir kısmı, sitedeki çocuk parkına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle siteye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İstinat duvarıyla birlikte kaldırımın da bir kısmı çökerken, ekipler olayın yaşlandığı yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. - Kahramanmaraş

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!

"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı

Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi