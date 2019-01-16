Son Dakika Haberleri: Sitenin İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

Sitenin İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

2 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle sitenin bahçesindeki istinat duvarı, otomobilin üzerine yıkıldı.

Sitenin İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle sitenin bahçesindeki istinat duvarı, otomobilin üzerine yıkıldı. Yoldan kimsenin geçmemesi olası yaralanmayı önledi.

Olay, Yeni Mahalle'deki Bademkent Sitesi'nde dün meydana geldi. İlçedeki yağmur yağışı nedeniyle, sitenin bahçe istinat duvarı, toprak zeminin yumuşaması sonucu gürültüyle sokağa doğru yıkıldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvarın altında kalan park halindeki otomobilde büyük hasar oluştu. Duvarın yıkılması sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi, olası yaralanmayı önledi. Belediye ekipleri, duvarın etrafında güvenlik önlemi aldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:40 Kaynak: DHA

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