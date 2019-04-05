Sitenin Kapalı Otoparkındaki Otomobil Yandı
1 saat önce
Gaziosmanpaşa'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Gaziosmanpaşa
'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Gaziosmanpaşa Karadeniz
Mahallesinde Eski Edirne
Asfaltı üzerinde bulunan sitenin kapalı otoparkındaki bir otomobil saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Site sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tedbir amaçlı bina sakinlerini tahliye etti. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye araçlarından görüntü
-İtfaiye ekipleri
-Binadan görüntü
-Bina sakinleri
-Sağlık ekipleri
-Genel ve Detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:07 Kaynak: DHA
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