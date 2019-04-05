Son Dakika Haberleri: Sitenin Kapalı Otoparkındaki Otomobil Yandı

Sitenin Kapalı Otoparkındaki Otomobil Yandı

59 dakika önce

GAZİOSMANPAŞ'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sitenin Kapalı Otoparkındaki Otomobil Yandı, System.String[]
GAZİOSMANPAŞ'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.   Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan sitenin kapalı otoparkındaki bir otomobil saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Site sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı bina sakinlerini tahliye etti.  Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:18 Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel
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