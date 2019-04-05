Sitenin Kapalı Otoparkındaki Otomobil Yandı
2 saat önce
GAZİOSMANPAŞ'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
GAZİOSMANPAŞ'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gaziosmanpaşa Karadeniz
Mahallesinde Eski Edirne
Asfaltı üzerinde bulunan sitenin kapalı otoparkındaki bir otomobil saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Site sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tedbir amaçlı bina sakinlerini tahliye etti. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:16 Kaynak: DHA
Yumurta Almaya Giden Kadın, Foseptiğe Düştü
Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak
Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir