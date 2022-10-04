SİTENİN OTOPARKINA GİRİP 5 BİN TL DEĞERİNDEKİ BİSİKLETİ ÇALDI; HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bursa'da bir sitenin otoparkına giren şüpheli, Anıl İnce'ye (27) ait 5 bin TL değerindeki bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Binanın giriş kapısındaki şifreyi çözen şüpheli, içeri girerek otoparka indi. Otoparkta park halinde duran Anıl İnce'ye ait bisikleti alan şüpheli, bisiklete binerek gözden kayboldu. O anlar binanın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Sabah otoparka indiğinde bisikletinin yerinde olmadığını gören Anıl İnce, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, Anıl İnce'nin bisikleti 4 ay önce 5 bin liraya aldığı öğrenildi. (DHA)