Sitenin otoparkından çalınan otomobil 15 saatte bulunup sahibine teslim edildi

Trabzon'da sitenin otoparkından çalınan otomobil, jandarma ekiplerince 15 saatte bulundu.
Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 5 gün önce A.İ'ye ait otomobil, sitenin otoparkından gece saatlerinde çalındı.
Olayla ilgili soruşturma yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, otomobili 15 saatte bularak sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan şüpheliler Y.D. (36) ve A.D. (32), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli H.K'yi (35) arama çalışmaları ise sürdürülüyor.
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