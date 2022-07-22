Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

22.07.2022 15:40
Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin tel örgülerine sıkışan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin tel örgülerine sıkışan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Balatlıoğlu Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin etrafını çevreleyen ter örgülere bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuşadası Belediyesi Haybulans Ekibi de kediyi olay yerinden alarak gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için hayvan barınağına götürdü. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası Bileşenleri'nden İçişleri Bakanlığı'na Çağrı: 'Orman Yangınları ile İlgili Genelge Milli Parkı da Kapsasın' Kuşadası Bileşenleri'nden İçişleri Bakanlığı'na Çağrı: 'Orman Yangınları ile İlgili Genelge Milli Parkı da Kapsasın' Söke'de orman yangını (3) Söke'de orman yangını (3)
Kaynak: İHA

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:14 Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sitenin tel örgüsüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement