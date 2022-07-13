Sitenin Türk ve yabancı sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bir sitede iddiaya göre, havuza girmek isteyen yabancı uyruklu kişileri uyaran site sakinleri arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla kavga etti.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ SİTEYE GİTTİ

Kavga anları sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi parti temsilcileri site sakinlerini ziyaret etti.

ENGELLENMEK İSTENDİLER İDDİASI

Öte yandan, sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi. Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.