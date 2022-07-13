Sitenin Türk ve yabancı sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Sitenin Türk ve yabancı sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

13.07.2022 14:28

Bursa'da dün lüks bir sitenin Türk sakinleri ile yabancı sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 'Havuza giremezsin' tartışması sonrası görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bir sitede iddiaya göre, havuza girmek isteyen yabancı uyruklu kişileri uyaran site sakinleri arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla kavga etti.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ SİTEYE GİTTİ

Kavga anları sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi parti temsilcileri site sakinlerini ziyaret etti.

ENGELLENMEK İSTENDİLER İDDİASI

Öte yandan, sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi. Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Lüks sitenin Türk sakinleri ile yabancı sakinleri arasında havuz yüzünden kavga çıktı
Lüks sitenin Türk sakinleri ile yabancı sakinleri arasında havuz yüzünden kavga çıktı
Lüks sitenin Türk sakinleri ile yabancı sakinleri arasında havuz yüzünden kavga çıktı
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Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sitenin Türk ve yabancı sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sitenin Türk ve yabancı sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü - Son Dakika
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