'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi - Son Dakika

'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği 'Sıtma' ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi, System.String[]

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği 'Sıtma' ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası Demirciler Mahallesi'nde bir aracı durdurarak,  narkotik köpeği Sıtma' ile arama yaptı. Sıtma'nın tepki vermesi üzerine aracın bölmelerine gizlenmiş vaziyette 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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