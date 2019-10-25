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SİÜ'de değerlendirme toplantısı

1 saat önce

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, basın mensuplarıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

SİÜ'de değerlendirme toplantısı, System.String[]

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, basın mensuplarıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.


Erman, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2007'de kurulan üniversitenin 500'ü akademik, 380'i idari olmak üzere binin üzerinde personelle her geçen gün gelişme kaydettiğini belirtti.

2020-2021 akademik yılında öğrenci sayasını 20 bine yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Erman, "Kuruluşu tamamlanan Tıp Fakültesi 30 öğrenci alımına başladı. Gelecek vizyonumuz kapsamında hedeflediğimiz Tıp Fakültesini ilerletmek ve öğrenci sayısını artırmak." dedi.

Siirt Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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