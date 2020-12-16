SİÜ'de Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Siirt Üniversitesi (SİÜ) ile Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek arasında senato salonunda imzalanan sözleşme ile üniversite personelinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Üniversitede işçi pozisyonda görev yapan personelin refah düzeyinin arttırılmasını amaçladıklarını dile getiren Şındak, "Komisyon görüşmeleri neticesinde bizimle çalışan 245 işçimizin haklarında üniversitemiz imkanları doğrultusunda iyileşme adımlarını attık. Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmenin iş yerinde verimli çalışmayı arttırmasını temenni ediyor, üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Özbek ise yapılan sözleşmeyle işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek taraflar arasında iyi niyet ve güveni tesis etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Doğabilecek ihtilafları uzlaşma yoluyla çözümleyeceğini umut ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.