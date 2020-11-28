SİÜ ile İŞKUR arasında kampüs hizmetleri işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Siirt Üniversitesi (SİÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında öğrencilere yönelik "İŞKUR Kampüs Hizmetleri" işbirliği protokolü imzalandı.

SİÜ Senato Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, protokol kapsamında Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi ile öğrencilere yol göstererek, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacaklarını belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan da kurum olarak kurumsal deneyimi ve özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama ağı oluşturma gibi eğitimlerle tecrübelerini öğrencilere paylaşarak iş arama becerilerini arttırarak daha iyi yerlere gelmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Her iki kurum arasında imzalanan protokol ile İŞKUR'un meslek danışmaları tarafından öğrencilere yönelik işgünü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, mülakat teknikleri konularında eğitim düzenlenerek, öğrencilerin mesleki deneyimlerinin arttırılmasına aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmaları amaçlanıyor.