SİÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Demir'den, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Demir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Demir, AA muhabirine, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin bu hareketiyle geçmişi bir kez daha incittiğini dile getiren Demir, " Osmanlı Devleti'nin siyasi tarih incelendiği zaman, Osmanlı'da gayrimüslimlerle ilişkileri, irtibatları baştan sona akademik manada araştırıldığında belki çağının ötesini aşan bir millet sistemi ve Osmanlı Devleti ile millet-i sadıka denilen Ermeniler arasında muazzam bir ilişki ve bir irtibat olduğunu görmeniz mümkündür." dedi.

Bin yıldan beri birlikte yaşayan bu insanlar arasında hiçbir ihtilafın yaşanmadığına değinen Demir, Ermenilerin hiçbir şekilde dışlanmadığını ve herkesin huzur içerisinde yaşadığını belirtti.

"Soykırım arıyorlarsa 1995 yılında Bosna'da yaşananlara, Ruanda'da Tutsilere yapılanlara, Amerika'da Kızılderililere baksınlar. Cezayir'de yapılanlara baksınlar." diyen Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 1492 yılında İspanya'da Yahudiler katledilirken Osmanlı kendi topraklarına açarak o Yahudileri İstanbul'da en iyi şekilde ağırlayan, koruyan bir devlet olarak hoşgörüsünü göstermiştir. Dolayısıyla sadece 1915 yılı için demiyorum, belki binlerce yıllık tarihi incelediğinizde buna benzer değil bir örnek, buna yakın bir durum söz konusu olmadığını açık yüreklilikle ifade ediyorum."