SİÜ Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, gazetecilerle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Şındak, Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta pilot üniversite seçilen SİÜ ile kentin tarım ve hayvancılığın merkezi haline geleceğini belirtti.

Üniversitenin DİKA desteğiyle hayata geçirdiği Keçi Payetleme Projesi'nin inşaat alanını gezen Şındak, şöyle konuştu:

"Proje ile yüksek verimli saf kültür ırkı hayvanların kazandırılması ve bu ırka ait dondurulmuş sperma ihtiva edilmesi planlanıyor. Ayrıca birim hayvanından elde edilen verim miktarının artırılması ve melezleme ıslah çalışmaları sektörel istihdam alanına etki edecek. 7 milyon 650 bin lira bedelle yapılan proje hayvancılık alanında Siirt'i pilot il yapacak."

Şındak, daha sonra Veteriner Fakültesi bünyesinde yapımı devam eden 8 bin 300 metrekaresi kapalı alan üzerinde 6 ameliyat, radyoloji merkezi, eczane, idari ofis ve muayene odalarından oluşan Hayvan Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Program, üniversite yerleşkesindeki yapımı devam eden seyir terası, bisiklet yolu ve çarşı proje çalışmalarının tanıtılmasıyla sona erdi.