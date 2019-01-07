Siü Tıp Fakültesi 4 Ay İçine Hizmete Başlayacak

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 24 öğretim üyesinin 4 ay içinde göreve başlamasıyla tıp fakültesinin hizmete gireceğini söyledi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 24 öğretim üyesinin 4 ay içinde göreve başlamasıyla tıp fakültesinin hizmete gireceğini söyledi.



Arıca, Siirt'te kurulacak tıp fakültesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, fakülte için 31 Aralık 2018'de 24 öğretim görevlisi ilanına çıktıklarını belirtti.



Öğretim görevlilerinin büyük bir kısmının alanlarında uzman olduğunu belirten Arıca, " 24 öğretim üyesi ortalama 4 ay sonra göreve başlayacak, bunlarla beraber tıp fakültesi de hizmete başlayacaktır." dedi.



En yakın zamanda özellikle ürolojik kanser ve cerrahi branşlarda ön plana çıkmayı hedeflediklerini belirten Arıca, şöyle konuştu:



"Şu an ilan aşamasındayız, başvuruları alıyoruz. Başvuru sonrasında belli süreçlerden sonra öğretim üyeleri en yakın zamanda göreve başlayacaklar. Robotik cerrahi, tüp bebek ve kanser cerrahisinde ön plana çıkmayı arzu ediyoruz."



Arıca, 5 yıl içinde oluşturacakları temel bilimler morfoloji binası ile diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesiyle hastane temellerini atmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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