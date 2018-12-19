Son Dakika Haberleri: Siü Tıp Fakültesi Dekanı Arıca, Hastaneyi Ziyaret Etti

Siü Tıp Fakültesi Dekanı Arıca, Hastaneyi Ziyaret Etti

2 saat önce

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Yeşilbaş'ı makamında ziyaret etti.

Siü Tıp Fakültesi Dekanı Arıca, Hastaneyi Ziyaret Etti, System.String[]
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Yeşilbaş'ı makamında ziyaret etti.


Arıca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığı yaklaşık üç haftalık süre boyunca tıp fakültesi için her gün öğretim görevlileriyle görüşmelerine devam ettiğini belirtti.


Bugüne kadar 100'ün üzerinde öğretim görevlisiyle görüştüklerini belirten Arıca, şöyle konuştu:


"Aralık ayı bitmeden Resmi Gazete'de 24 öğretim görevlisi ilanına çıkacağız. O hocalarımızın gelmesi temel bilime ağırlıklı olacak. İlk hocaların gelmesi yaklaşık 3-4 ay sürecek. Nisan ayında da bizim öğrenci alımlarımız kesinleşecek. Burada okuyacakları kesin olmasa da Siirt Tıp Fakültesinde ilk sınıf kesin olarak başlayacak. 2019 yılındaki planımız 100'e yakın öğretim üyesiyle, Siirt Devlet Hastanesindeki hekimleri de ekleyerek beraber 100'e yakın hocayla eğitim öğretime başlayacağız. En yakın zamanda da araştırma görevlisi kadrolarını açıp tam bir fakülte hastanesi olma planlarımız var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Siirt Devlet Hastanesi, Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel
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