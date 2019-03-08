Son Dakika Haberleri: Sıva Ustası, Çöken İskelede Can Verdi

Sıva Ustası, Çöken İskelede Can Verdi

45 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sıva ustası Ali Can (51), çalıştığı inşaatın dış cephesinde kurulan iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sıva Ustası, Çöken İskelede Can Verdi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta sıva ustası Ali Can (51), çalıştığı inşaatın dış cephesinde kurulan iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi.  İddiaya göre, bina inşaatında sıva ustası olarak çalışan Ali Can, dış cepheye kurulu olan iskeledeki asansörü kullanarak, inmek istedi. Ancak iskele çöktü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere çakılan iskeledeki dört tarafı açık asansörde bulunan Ali Can, beton zemine düştü. Ağır yaralı halde olay yerine çağrılan ambulans ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Can, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ali Can, Güncel
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