Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü - Son Dakika

Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

09.11.2020 14:54
Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çalıştığı binanın 3'üncü katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çalıştığı binanın 3'üncü katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Mehmet Hanifi Polat sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Polat'ı gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Polat'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Körfez, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü - Son Dakika


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