Son Dakika Haberleri: Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralandı
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Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralandı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katında dış cephe sıvası yaparken dengesini kaybedip düşen Davut Kara (32), yaralandı.

Sıva yaparken 3'üncü kattan düşen işçi, ağır yaralandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki binanın 3'üncü katında dış cephe sıvası yaparken dengesini kaybedip düşen Davut Kara (32), yaralandı.
İlçeye bağlı Barış Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dış cephe sıvasını yapan Davut Kara, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Düşerken iskele demirlerine çarpan Kara, ağır yaralandı. Kara, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kara'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.


Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:25 Kaynak: DHA
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