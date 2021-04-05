Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika

Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi

05.04.2021 14:04
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi, System.String[]

ŞİVAN Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün (65) hayatını kaybetti.

ŞİVAN Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün (65) hayatını kaybetti. Perver, kardeşininin cenazesini Şanlıurfa'ya gönderdi.

Aslen Şanlıurfalı olan sanatçı Şivan Perver'in kardeşi, iş insanı Azin Aygün ile ailesi koronavirüse yakalandı. Belçika'da hastanede tedavi altına alınan Azin Aygün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şivan Perver, Belçika'da kardeşinin cenazesini işlemlerini yaptırarak Şanlıurfa'ya gönderdi. Şanlıurfa'da havalimanında kardeşi Mehmet Aygün ve akrabaları tarafından alınan Azin Aygün'ün cenazesi morgda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.


Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi

Şivan Perver, İsmail Aygün, Şanlıurfa, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika


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