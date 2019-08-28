Son Dakika Haberleri: Sivas 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu
Son Dakika Güncel Haber

Sivas 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu

1 saat önce

105 yaşındaki Sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurduSivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekince sosyal medyada gündem olmuştu.

105 yaşındaki Sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekince sosyal medyada gündem olmuştu. DHA'nın köyünde ulaştığı Sabayi nine, Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum dedi.
Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halay çekti. Elinde bastonuyla halaya katılan Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Günlük hayatında sabah erken kalkıp bahçedeki tavuklarıyla vakit geçiren Sabayi Öz, bu zamana kadar manda ve koyun yoğurdu yiyerek sağlıklı yaşadığını söyledi. Sabayi Öz, Torunumun düğününde hayal çektim. Hiçbir şeyim yoktur. Sağlığımda iyi. Sağlığımı Allah'a borçluyum. Torunlarım çok. Hayatım boyunca manda ve koyun yoğurdu yedim. Sağlığımı buna borçluyum dedi.
Gölova, Sivas, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek
Hakan Hatipoğlu'nun 10 aylık kızı Sivas türküsüyle arabada dans etti Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:30:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas 105 yaşındaki sabayi ninenin uzun yaşamının sırrı manda yoğurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]