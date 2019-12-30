Sivas 105 yaşındaki seyit dedeye vali ziyareti - Son Dakika
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Sivas 105 yaşındaki seyit dedeye vali ziyareti

6 saat önce

105 yaşındaki Seyit dedeye Vali ziyaretiSİVAS'ta yalnız yaşayan Seyit Çıngı (105), ilerleyen yaşıyla dikkat çekiyor.

105 yaşındaki Seyit dedeye Vali ziyareti

SİVAS'ta yalnız yaşayan Seyit Çıngı (105), ilerleyen yaşıyla dikkat çekiyor. Çıngı'yı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, sağlıklı ömürler diledi.

Aydoğan Mahallesindeki kendine ait evde yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan Seyit Çıngı, 105 yaşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıllarca Fransa'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 6 yıl önce ise eşini kaybeden Çıngı emekliliğini memleketi Sivas'ta geçiriyor. Nüfus cüzdanında 1920 yazmasına karşın aslında 105 yaşında olduğunu belirten Çıngı, uzun yaşamanın sırrının ibadetine bağlı olduğunu söyledi. Vakit namazlarını ve ibadeti hiçbir zaman kaçırmayan Çıngı, sağlıklı beslendiğini de belirtti. Sivas Valisi Salih Ayhan da, Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıngı ise, Vali Ayhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Sivas 105 yaşındaki seyit dedeye vali ziyareti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:39 Kaynak: DHA
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