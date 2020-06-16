SİVAS 11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti - Son Dakika

11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti

SİVAS'ta yıldırımın düşme anı İrem Kervankıran(11) tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin kızı İrem Kervankıran, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntülerde yıldırım düştükten sonra İrem Kervankıran'ın korktuğu anlar da görüntüye yansıdı. Yıldırımın düştüğü yerde kıvılcım çıkartarak bölgedeki bazı ağaçlara zarar verdiği görüldü.